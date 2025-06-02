У потомка династии Романовых Георгия и его жены-итальянки родилась дочь

У князя Георгия Романова, потомка династии Романовых, появился на свет второй ребенок. Его супруга-итальянка Виктория родила девочку. Об этом сообщает Point de vue.

По данным источника, малышка родилась утром 2 июня. Отмечается, что и с мамой, и с ребенком сейчас все хорошо. Роды прошли без осложнений. Георгий был рядом с супругой и поддерживал ее. После появления девочки на свет муж с женой обратились к персоналу клиники и поблагодарили врачей за работу.

Также князь рассекретил имя дочери. Родители назвали ее Кира-Леонида.

Напомним, что первый ребенок Романова родился в 2022 году в Москве. Первенца зовут Александр. О второй беременности Виктория долгое время не рассказывала общественности. Она сообщила о том, что скоро станет вновь мамой, в начале 2025 года.

К слову, Георгий Романов является потомком знаменитой династии по материнской линии. Его родители - сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой.

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