«Каждый раз, как в первый»: певица Светлана Светикова родила третьего ребенка

Певица Светлана Светикова стала мамой в третий раз. Новостями она поделилась в личном Telegram-канале.

Ребенок артистки появился на свет 28 мая в 17:58. Светлана вышла на связь из палаты в роддоме и показала первое фото с малышкой. Дочь певица назвала Лу.

По признанию Светиковой, роды ей дались непросто. Однако сейчас и с ней, и с дочерью все хорошо. Подробностями она пообещала поделиться позже.

«Роды были не простые. Расскажу позже. Домой приехали вчера днем. По сути 3 дня без сна. Вот сегодня более ли менее поспала, поэтому вышла на связь. Мы в порядке, привыкаем и налаживаем. Обо всем обязательно расскажу. Думаю, мой опыт может пригодиться. Каждый раз, как в первый раз», - рассказала певица.

Напомним, что беременность у Светланы протекала тяжело. Она делилась, что врачи называли ее дочь «темпераментной». На седьмом месяце артистка чувствовала себя так, будто ей вот-вот рожать.

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