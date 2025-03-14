У попавшего в скандальное ДТП Александра Буйнова состоится концерт в Кремле

24 марта Александр Буйнов отметит 75-летний юбилей. В честь праздника народный артист выступит в Государственном Кремлевском Дворце. На мероприятие зрителей начали зазывать представители российского шоу-бизнеса.

Концерт исполнителя хита «Пусть» под названием «А я — артист» состоится 6 апреля. В анонсе сказано, что юбиляра поздравят на сцене Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Басков, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Стас Михайлов, Игорь Николаев и многие другие российские знаменитости.

Российские звезды активно зазывают зрителей на выступление Буйнова. Анонсировал концерт в своем аккаунте в социальных сетях Филипп Киркоров. В обращении король поп-эстрады назвал Александра своим другом.

По-видимому, артисты хотят поддержать певца, недавно попавшего в резонансное ДТП. Он сбил на пешеходном переходе пенсионерку, и после этого разразился масштабный скандал. Несмотря на случившееся, Буйнов не стал отменять юбилейный концерт.

В конце февраля артист, находясь за рулем автомобиля, наехал на пожилую женщину и пытался скрыться с места аварии. Многие обвиняют его в том, что он никак не попытался помочь пострадавшей женщине и его семье, однако сам артист подобные заявления отвергает и намерен встретиться с пенсионеркой в телеэфире.

Также выяснилось, что сын пострадавшей пенсионерки устраивал подставное ДТП.