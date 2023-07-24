У половины эстрады сделана эта операция: известная певица раскрыла секрет стройного тела российских звезд

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина заявила, что половина эстрады в России сделала операцию по шунтированию желудка. По словам артистки, многие скрывают этот факт – сама исполнительница предпочла рассказать подробности состояния после процедуры.

«У нас половина эстрады себе сделали эту операцию. Прости они скрывают, а я не скрываю», - сказала Суханкина сайту mk.ru.

Артистка решилась на шунтирование желудка, когда стала «катастрофически поправляться». Тогда и обратилась ко врачу.

Исполнительница вышла из больницы на следующий день после операции. После хирургического вмешательства она перестала сидеть на диетах и чувствует себя счастливой.

Никаких проблем с урезанным желудком нет, уверяет Суханкина. «Плюс» операции в том, что организм сам говорит, когда нужно остановиться – до нее певица не знала меры в еде.

Ранее Суханкина рассказала о появлении нового мужчины в жизни и раскрыла некоторые подробности о нем.