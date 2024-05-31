Сериал с последней ролью Анастасии Заворотнюк отказались показывать на телевидении

Сериал «Приставы» с последней ролью Анастасии Заворотнюк решили не выпускать. Об этом пишет Kp.ru.

Съемки сериала «Приставы» с участием Анастасии Заворотнюк проходили еще в 2017 году. Работа в картине стала одной из последних в карьере актрисы.

«У нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудили какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом», — рассказал режиссер Владимир Нахабцев.

По словам режиссера, Заворотнюк вела себя на съемочной площадке спокойно и не была слишком требовательной.

Актер Андрей Чадов, который играл вместе со звездой «Моей прекрасной няни» рассказал, что сериал вряд ли выйдет на экраны.

«Я думаю, он не выйдет, потому что уже прошло сколько лет», — заявил он.

Его слова подтвердил Владимир Нахабцев.

«Это решение телеканала, так бывает», — объяснил режиссер.

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