У похорошевшей Степаненко кипят страсти: после развода нет отбоя от ухажеров

Елена Степаненко празднует 70-летие. Поклонники удивлены, что после развода с Евгением Петросяном артистка помолодела — фигура стала стройнее, пропали морщины, а на лице лишь улыбка.

Ходят слухи, что Степаненко использовала не только диеты. На красоту ушла приличная сумма денег. Теперь артистка собирает огромные залы, а в личной жизни нет отбоя от ухажеров.

Экстрасенс Зираддин Рзаев признался, что видит, что Елена Григорьевна в браке испытывала давление со стороны требовательного мужа. По своей натуре Степаненко однолюб, но для нее непростительно предательство или измена.

Экстрасенс предупредил, что вокруг звезды кипят страсти. Мужчин много, но не у всех благие намерения. Речь идет о меркантильных целях.

Ранее мы писали, что хирург раскрыл секрет молодости Елены Степаненко.