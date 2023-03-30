Филлеры, ботокс и лифтинг: хирург раскрыл секрет молодости Елены Степаненко

Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко сильно изменилась после громкого развода. Поклонники восхищаются внешностью 72-летней артистки. Пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков рассказал, как звезде удалось не только остановить время, но и омолодиться.

Напомним, что Елена похудела на 42 кг, но это было еще 7 лет назад. Внимательные пользователи Сети замечают, что изменилась не только фигура звезды, но и ее лицо. В беседе с kp.ru пластический хирург заметил подтяжку верхней, средней, нижней трети лица и шеи. По мнению эксперта, женщина также делала блефаропластику.

Иван Володченков считает, что над внешностью теледивы работали не только хирурги, но и косметологи.

«Косметологи серьезно поработали с утратой объема мягких тканей лица, заполняя эти зоны филлерами. Также есть активная работа с инъекциями ботокса. Когда ботокса много, тогда у возрастных пациентов появляются косые морщинки в области носа – что мы и видим у артистки», – объяснил специалист.

Эксперт добавил, что из-за переизбытка ботокса падают мягкие ткани в межбровной области. Он также заметил сильное нависание во внутренних уголках глаз по верхнему веку.

«Нет морщин в височной зоне, что обычно означает, что был сделан недавно височный лифтинг», – отметил Володченков.

Пластический хирург обратил внимание, что свежесть Степаненко придает красивая улыбка. Все это заслуга виниров.

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