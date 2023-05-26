У погибшего Петра Кучеренко был шанс выжить: муж Дианы Гурцкой поплатился жизнью за свою ошибку

Несколько дней назад общественность потрясла новость – неожиданно скончался муж Дианы Гурцкой Петр Кучеренко. Он возвращался на самолете в Москву, когда ему стало неожиданно плохо. Пилот запросил экстренную посадку в Волгограде, но аэропорт ответил отказом, поэтому было принято решение лететь до Минеральных Вод. Однако спасти чиновника уже не удалось. Он умер в возрасте 46-ти лет.

По официальной информации, Кучеренко ушел из жизни от разрыва аорты, хотя раньше не жаловался на проблемы со здоровьем. Друзья почившего делились, что Петр будто предчувствовал неладное и до последнего не хотел лететь, но все-таки решил отправиться домой. Врач-кардиолог Ольга Молчанова призналась, что это была главная и критическая ошибка мужчины. Ведь если бы он отказался от билета на рейс, у него был бы шанс выжить.

Эксперт отметила, что, как только чиновник оказался на борту, он уже был обречен. Дело в том, что разрыв аорты – это мгновенная смерть, и ему просто было невозможно помочь. А вот спровоцировать это мог резкий скачок давления.

По словам врача, проблемы со здоровье Петр мог вычислить. Для этого ему нужно было пройти обследование в больнице, а после подтверждения диагноза лечь на операцию. Тогда трагедии бы не произошло.

«В этом возрасте нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем, прислушиваться к изменениям. Если есть склонность к повышенному давлению, то риски возрастают», - цитирует слова кардиолога издание Woman.ru.

Ранее стало известно, как прошло прощание с Петром Кучеренко.