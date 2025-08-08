«Прошел кастинг много лет назад»: бывший муж Булановой спародировал трендовый танец под ее песню

Бывший муж Татьяны Булановой спародировал трендовый танец под ее песню. Владислав Радимов опубликовал юмористический ролик в личном блоге.

В Сети обсуждают видео с концерта Татьяны Булановой. Внимание россиян привлекли танцоры, которые лениво двигались под песню «Один день» и исполняли легкие движения. Многие стали снимать свою версию танца: пользователи Сети просят Буланову взять их к себе на подтанцовку. К челленджу присоединились и звезды — Ксения Собчак, Лиза Моряк и Владислав Радимов. Бывший муж Татьяны повторил трендовые движения на участке загородного дома.

Подписчики оценили публикацию футболиста и пошутили, что ему обеспечено место в команде певицы.

«Я думаю, по старой памяти Буланова возьмет тебя в коллектив. Ты прошел кастинг много лет назад. Под бывшую жену еще никто не танцевал! Реально смешно», — написали фолловеры.

Пользователи Сети также отметили, что Радимов набрал вес. По их мнению, раньше футболист был худее.

«Не узнать… Футболисты после завершения карьеры начинают набирать вес как не в себя», — высказались подписчики.

Отметим, что Татьяна не комментировала танец бывшего мужа.

Ранее Татьяна Буланова после критики танцоров за движения заявила, что они работают 25 лет. Подробности читайте в этой новости.