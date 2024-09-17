У подруги Андрея Аршавина появилось помолвочное кольцо с большим бриллиантом

Подруга футболиста Андрея Аршавина Анна засветила помолвочное кольцо. На украшении виден большой бриллиант.

Девушка выложила фото с прогулки с дочерью, которую родила в августе этого года. В кадр попала правая рука Анны – на безымянном пальце видно кольцо внушительных размеров, пишет Kp.ru.

Ранее Анну и Андрея Аршавина видели на пляже в Сочи. Девушка была на большом сроке беременности. При этом пара не подтверждает отношения. Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина рассказывала, что у футболиста действительно появился еще один ребенок.

Новая девушка Аршавина долгое время работала в «Зените». Сейчас она находится в декрете.

У Андрея есть дети от ведущей Юлии Барановской и дочь от Казьминой. После разрывов с женщинами Аршавин перестал афишировать отношения.

Ранее Анна сообщала, что дочери дали имя Ева.