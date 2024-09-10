НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 сентября 2024, 09:46
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«Мало кто верил, что смогу родить сама»: новая девушка Аршавина раскрыла имя дочери от футболиста

Новая девушка Андрея Аршавина призналась, что назвала дочь от футболиста Евой.
«Мало кто верил, что смогу родить сама»: новая девушка Аршавина раскрыла имя дочери от футболиста

© Starface.ru

Новая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина раскрыла подробности недавних родов. У нее появилась на свет девочка, которую она назвала Евой.

В личном блоге избранница спортсмена Анна вышла на связь с подписчиками и рассказала о сложностях во время родов. Оказалось, что врачи не хотели появления ребенка на свет естественным путем. Однако в итоге женщина смогла родить сама.

«Мало кто верил, что я смогу родить сама, но вы (акушерка – прим. «Страсти») это сделали. Вы навсегда в моем сердце», - отметила Анна.

Об отце ребенка она по-прежнему не говорит. Аршавин тоже слухи не отрицает, но и не подтверждает. О том, что папа девочки именно футболист, рассказала его бывшая Алиса Казьмина. Она заявила журналистам, что у него теперь новый малыш, поэтому у него нет времени на других его детей.

Напомним, что разговоры о романе Аршавина с Анной появились несколько месяцев назад. Подробности они не раскрывают, но оставляют намеки в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин узнал об избиении падчерицы. Ему об этом рассказала друзья.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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