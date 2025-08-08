Певец Юрий Антонов задолжал налоговой 251 тысячу рублей

Певец Юрий Антонов задолжал налоговой службе более 200 тысячу рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как выяснили авторы канала, у народного артиста Российской Федерации обнаружился долг перед ФНС в размере 251 тысячи 254 рубля. Задолженность числится за его компанией. С 1997 года у Антонова есть ИП, специализирующиеся на исполнительном искусстве.

Более того, ранее сообщалось, что в июле ФНС приостановила операции по счетам 80-летнего композитора. Однако на момент публикации стало известно, что все счета исполнителя разблокированы.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», – сообщают РИА Новости со ссылкой на данные сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Ранее мы писали о том, что музыкант и композитор Юрий Антонов вышел на связь после того, как не смог посетить премию «Триумф года». Он опроверг информацию об ухудшении здоровья.