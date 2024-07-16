У певца Александра Реввы обнаружили еще один убыточный бизнес

Очередной бизнес певца Александра Реввы оказался убыточным. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», компания по продаже билетов, принадлежащая артисту, ушла в минус на 5 миллионов рублей.

Как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса, Ревва не только снимается на телевидении и дает концерты, но и пытается быть бизнесменом. Например, Григорий Лепс продавал фирменные очки, а сейчас занимается открытием караоке-баров. А Александр хотел зарабатывать, предлагая людям билеты на мероприятия. Однако дело не пошло.

ООО «Билеткафе» было зарегистрировано еще в 2017 году, но за все это время не принесло прибыль. А в 2023 году компания и вовсе ушла в минус.

Убыточным оказался и другой бизнес певца. Вместе с коллегой и другом Михаилом Галустяном он был соучредителем фирмы «Эйс гейминг». Первым безнадежность проекта осознал ведущий шоу «Звезды в Африке». А вот Ревва не продавал свою долю до последнего. Но недавно налоговая закрыла компанию.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что не считает Александра Ревву мужчиной.