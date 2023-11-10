У перенесшего инсульт Юрия Соломина плохо работают рука и нога: о выписке речи не идет
Директор Малого театра заявила, что у Юрия Соломина плохо работают рука и нога.
© Lomohov Anatoly/East News
У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина плохо работают рука и нога. О его выписке речи не идет: она преждевременна.
Подробностями о состоянии артиста сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
По ее словам, признаки инсульта у Соломина заметны, хотя в целом состояние стабильное.
Михайлова навестила артиста в больнице, они решали рабочие вопросы.
«Последствия инсульта не проходят быстро. Но в целом все нормально», - рассказала она сайту Kp.ru.
Напомним, Соломин попал в больницу 6 ноября после того, как потерял сознание на улице. В тот день он собирался ехать на работу. Артисту вызвали скорую, его быстро доставили в медучреждение. 10 ноября появилась информация, что он потерял память и не может вспомнить события из прошлого, а также то, как попал в больницу. Соломин дезориентирован в пространстве, а его речь и движения заторможены. Утверждалось, что состояние худрука тяжелое.
Соломин 35 лет руководит Малым театром. За карьеру он снялся почти в 60 фильмах, а еще больше ролей сыграл в театре.