У перенесшего инсульт Юрия Соломина плохо работают рука и нога: о выписке речи не идет

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина плохо работают рука и нога. О его выписке речи не идет: она преждевременна.

Подробностями о состоянии артиста сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

По ее словам, признаки инсульта у Соломина заметны, хотя в целом состояние стабильное.

Михайлова навестила артиста в больнице, они решали рабочие вопросы.

«Последствия инсульта не проходят быстро. Но в целом все нормально», - рассказала она сайту Kp.ru.

Напомним, Соломин попал в больницу 6 ноября после того, как потерял сознание на улице. В тот день он собирался ехать на работу. Артисту вызвали скорую, его быстро доставили в медучреждение. 10 ноября появилась информация, что он потерял память и не может вспомнить события из прошлого, а также то, как попал в больницу. Соломин дезориентирован в пространстве, а его речь и движения заторможены. Утверждалось, что состояние худрука тяжелое.

Соломин 35 лет руководит Малым театром. За карьеру он снялся почти в 60 фильмах, а еще больше ролей сыграл в театре.