Mash: худрук Малого театра Юрий Соломин потерял память после инсульта

Худрук Малого театра Юрий Соломин потерял память после инсульта, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

6 ноября стало известно о госпитализации народного артиста Юрия Соломина. Все это время он находится в реанимации. Врачи выявили у него инсульт.

Ранее врачи сообщали, что у худрука Малого театра парализовало левую сторону тела, однако он начал постепенно приходить в себя. Впрочем, сейчас медики рассказали, что Соломин частично потерял память - артист не помнит, как попал в больницу и некоторые события из своей жизни.

Из-за нарушений кровообращения мозга речь и движения Соломина заторможены. Врачи рассказали, что самым сложным этапом лечения станет реабилитация знаменитости.

Юрию Соломину 88 лет, он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…».

Ранее мы писали о том, что директор Малого театра объяснила инсульт у Соломина сильными магнитными бурями.