«У Паулины хорошая репутация»: раскрыт гонорар Андреевой за рекламу

Гонорар Паулины Андреевой за рекламу начинается от миллиона рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

После новости о расставании с Федором Бондарчуком актриса ушла в тень, но, как утверждает источник, без работы не осталась. Сейчас Паулина сосредоточена на создании сценариев — именно в этой области она видит свое будущее. Кроме того, Андреева зарабатывает на рекламе — ее гонорар начинается от миллиона рублей.

«У Паулины модельная внешность и хорошая репутация, не запятнанная в скандалах, поэтому к актрисе проявляют большой интерес рекламодатели», — высказалась продюсер Алина Красная.

Несмотря на востребованность, актриса выборочно принимает предложения. Чаще всего она соглашается на сотрудничество с брендами как ювелирными, так и косметическими.

Поговаривают, сейчас Паулина и Федор находятся в стадии примирения. Существует вероятность, что вскоре у них появится совместный проект.

«Возможно, в ближайшее время у Федора и Паулины появятся какие-то совместные проекты в кино. Во всяком случае как сценарист Паулина очень заинтересована в этом. Но все это пока только в стадии обсуждения», — пишет источник.

Ранее актриса Паулина Андреева продемонстрировала спортивную форму в новой фотосессии. Подробности читайте в этой новости.