«У папы ребенок родился, ему не до нас»: сделавшая нос Казьмина проводила дочь в первый класс без Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина проводила дочь Есению в первый класс. На линейке она была одна, так как отец девочки не пришел. Как рассказала сама модель, спортсмену сейчас не до нее, так как у него новый ребенок.

Долгое время Казьмина старалась не появляться на публике из-за разрушенного носа. Однако после перенесенных операций у нее началась новая жизнь. Хирург смог изменить ей внешность, благодаря чему, она, не скрываясь, смогла прийти в школу к дочерям.

Младшая наследница Алисы в этом году пошла в первый класс. Модель призналась, что она, как и ее сестра, уже рвалась на занятия. Обучаться Есения будет в частной школе за 450 тысяч рублей в Петербурге, узнал портал Kp.ru.

Помогает с оплатой учебы девочки или нет отец – неизвестно. Аршавин даже не пришел проводить ее в первый класс. Впрочем, как считает Казьмина, это неудивительно.

«У папы сейчас ребенок родился, ему не до нас», - отметила модель.

Также Алиса поделилась, что Есения очень похожа внешне на отца и растет «красоткой».

Ранее 13-летнюю падчерицу Андрея Аршавина избили в Санкт-Петербурге.