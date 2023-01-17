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18:45, 17 января 2023
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У отказавшегося от госпитализации Сергея Дроботенко началась пневмония среднетяжелого течения

Врач раскрыл точный диагноз Сергея Дроботенко и назвал причину заболевания.

У отказавшегося от госпитализации Сергея Дроботенко началась пневмония среднетяжелого течения

Фото: Freepik.com

У юмориста Сергея Дроботенко диагностирована «пневмония легкого среднетяжелого течения». Об этом сообщил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Он прокомментировал диагноз, поставленный сатирику. Специалист пояснил, что «бронхопневмония – это больше обиходное название».

По сути, речь идет о пневмонии «с небольшим объемом поражения». Для данной болезни характерны кашель с мокротой, температура, недомогание и слабость.

«Связано обычно с переохлаждением», - сказал врач.

Овечкин допускает возможность лечения в домашних условиях, если у пациента нет интоксикации и дыхательной недостаточности.

Ранее сообщалось, что Дроботенко стало плохо посреди ночи. Ему вызвали скорую помощь. Юморист отказался от госпитализации и остался лечиться дома.

Источник фото:Freepik.com
Источник:Blitz+
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