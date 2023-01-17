У отказавшегося от госпитализации Сергея Дроботенко началась пневмония среднетяжелого течения

У юмориста Сергея Дроботенко диагностирована «пневмония легкого среднетяжелого течения». Об этом сообщил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Он прокомментировал диагноз, поставленный сатирику. Специалист пояснил, что «бронхопневмония – это больше обиходное название».

По сути, речь идет о пневмонии «с небольшим объемом поражения». Для данной болезни характерны кашель с мокротой, температура, недомогание и слабость.

«Связано обычно с переохлаждением», - сказал врач.

Овечкин допускает возможность лечения в домашних условиях, если у пациента нет интоксикации и дыхательной недостаточности.

Ранее сообщалось, что Дроботенко стало плохо посреди ночи. Ему вызвали скорую помощь. Юморист отказался от госпитализации и остался лечиться дома.