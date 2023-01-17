Экстренно вызвали врачей: юмористу Сергею Дроботенко стало плохо посреди ночи

В ночь на 17 января 53-летнему комику Сергею Дроботенко вызвали бригаду скорой помощи. У юмориста неожиданно стало ухудшаться состояние здоровья, поэтому потребовалось вмешательство врачей. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Отмечается, что специалисты диагностировали у Дроботенко бронхопневмонию – воспаление легких, при котором образуется один или несколько очагов инфильтрации. Медики рекомендовали Сергею госпитализацию, но он отказался ехать в больницу. Сейчас юморист находится на домашнем лечении.

Отметим, что январь 2023 года стал роковым для многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Несколько недель назад в тяжелом состоянии в больницу доставили Никиту Михалкова. Режиссер сейчас продолжает находиться в медицинском учреждении на реабилитации. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное и прогнозирует скорое выздоровление мэтра.

Также на днях был экстренно госпитализирован с односторонней пневмонией фигурист Роман Костомаров. О его дальнейшей судьбе пока мало что известно. Рядом со спортсменом постоянно находится супруга Оксана Домнина. Недавно она прокомментировала состояние своего мужа и опровергла слухи о том, что ему стало хуже.

Ранее Светлана Журова предположила, что могло стать причиной возникновения заболевания у Костомарова.