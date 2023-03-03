У ослабшей Аллы Пугачевой обнаружили большую и страшную опухоль

Уехавшая из России Алла Пугачева в последнее время вызывает все больше опасений фанатов. На днях появились новости, что она сильно больна. Это подтверждали и новые кадры, на которых Примадонна выглядела не лучшим образом. Поклонники отметили, что она выглядит ослабшей и при этом еле передвигается, держась за руку супруга. Сама же певица все слухи об ухудшении своего состояния здоровья отрицает, однако ее слова фанатов нисколько не убеждают.

По Сети распространились новые снимки с концерта Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве, который, как известно, посетили Пугачева с Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ). Супружеская пара сидела на первом ряду и привлекала всеобщее внимание. После выступления зрители опубликовали множество видео и фото, на которых запечатлели известных артистов. И если до этого все обращали внимание в основном на морщины шоумена и осунувшееся лицо вокалистки, то теперь неожиданно пользователи заметили еще одну деталь.

На одном из кадров, где Аллу Борисовну можно рассмотреть вблизи, поклонники обнаружили страшную вещь – на ее руке была заметна большая опухоль, которую не мог прикрыть даже внушительный перстень артистки. Кто-то всерьез решил, что образование выглядит как что-то плохое и указывающее на явные проблемы со здоровьем Примадонны. Но были и те, кто посчитал найденную на снимке припухлость лишь неудачным ракурсом съемки.

Напомним, что на днях Пугачева впервые лично опровергла все слухи о своем заболевании и горбе на спине. Она сообщила, что это не соответствует действительности, а людям просто хочется верить, что с ней все плохо в Израиле. Также она не подтвердила то, что была ограблена за границей. Ранее появлялась информация, что преступники вломились в ее дом и вынести ценные вещи на сумму 38 миллионов рублей. По словам Аллы Борисовны, ничего подобного не было. И она даже живет совершенно не в том районе, что описывался в СМИ.