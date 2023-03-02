«Пусть порадуются»: Алла Пугачева впервые ответила на сообщения, что совсем плоха и обчищена до нитки

Певица Алла Пугачева впервые прокомментировала две громкие новости последнего времени. Напомним, утверждалось, что Примадонна совсем плоха и еле ходит да к тому же обчищена до нитки.

Пугачева весьма бодрым голосом ответила, что ни то, ни другое не соответствует действительности.

Говоря про горб на спине и трудности с передвижением, журналист рассказал, что физическую форму Пугачевой часто комментирует стилист Джордж Ровалс, который, якобы, постоянно находится с певицей на связи.

«Я даже толком не знаю, кто он такой. Даже не помню, какой он», - заявила артистка, опровергнув наличие какой бы то ни было связи с Ровалсом.

Говоря про ограбление израильского дома, Примадонна заявила в интервью сайту mk.ru: «Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает».

Пугачева считает, что кто-то очень хочет вызвать жалость у людей к ней и супругу, юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). К тому же эти люди могут получать деньги за подобные сообщения, считает певица.

«Ну, если кому-то в радость – думать, что мне плохо, пусть порадуются», - сыронизировала Пугачева.

Ранее сообщалось, что в Израиле ее ограбили на 38 млн рублей. Говорилось, что из дома вынесли украшения и ценные вещи.