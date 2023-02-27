У Олега Газманова отобрали квартиры, но заставили оплачивать коммунальные услуги

Народный артист России Олег Газманов лишился дорогостоящей недвижимости за границей. Как стало известно, власти европейских стран отобрали у него квартиры в Италии и Латвии. Приобрел он их еще несколько лет назад на «свободные» деньги. Однако теперь пользоваться ими певец не сможет.

В Италию раньше Газманов любил приезжать вместе с семьей. Он останавливался в своей квартире, что автоматически снимало жилищный вопрос в путешествии, но из-за санкций такой возможности у него больше не будет.

Решение властей сильно расстроило вокалиста. По его словам, недвижимость он приобретал за собственные деньги, а теперь получается, что он не имеет на нее никакого права. При этом то, что Газманов больше не является полноправным хозяином, он все равно по закону обязан оплачивать коммунальные услуги.

«Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться. И еще цинично заставляют меня платить коммуналку!» - возмутился Олег Газманов.

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