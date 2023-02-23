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14:20, 23 февраля 2023
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«Неприятно»: Олега Газманова разозлила одна фраза Аллы Пугачевой

Олег Газманов не смог скрыть недовольства по поводу высказываний Аллы Пугачевой.

«Неприятно»: Олега Газманова разозлила одна фраза Аллы Пугачевой

Фото: Kashaev Pavel/East News

Певец Олег Газманов отреагировал на высказывания артистки Аллы Пугачевой в адрес россиян. Он не смог скрыть недовольства по поводу слов Примадонны.

«Для меня лично, Алла Борисовна с ее высказываниями… вызвала большую горечь и разочарование. Это же надо так относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы такое говорить», - признался певец в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Он не стал много говорить о Пугачевой, так как признался, что обсуждать данную тему ему «неприятно».

Жигалова поинтересовалась, почему, по мнению Газманова, Пугачева осталась любима многими. Он отметил несколько моментов: во-первых, певица оказала большое влияние на страну «в свое время». Кроме того, поклонники верят, что Примадонна еще изменит мнение, считает Газманов.

Артист не стал комментировать отъезд других звезд и призвал искать ответ в его песнях.

Ранее по поводу высказываний Пугачевой о «холопах и рабах» говорила певица Елена Ваенга. Артистка призналась, что ее задели эти слова.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Теги:
Олег Газманов
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