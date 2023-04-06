У одних богатая жизнь, у других суды: что происходит с разбежавшимися по свету детьми Александра Малинина

Певец Александр Малинин был женат трижды, в браках появились четверо детей. Со временем звездные наследники буквально разбежались по свету. О том, как они живут сейчас, рассказал сайт kp.ru.

Старшему сыну Малинина – Никите – 41 год. Он был рожден в 1981 году в браке Малинина и скрипачки Инны Курочкиной. Когда ребенку было 2 года, певец ушел из семьи к певице Ольге Зарубиной. Артист виделся с сыном, но раз в год.

В какой-то момент Никита захотел стать певцом, он играл в ансамбле отца. Позже стал победителем проекта «Фабрика звезд-3». После него наследник прекратил общение с отцом – причиной стала третья жена артиста Эмма, она хотела быть его продюсером. Родственники помирились спустя несколько лет.

Сейчас у Малинина есть семья и ребенок. Он выпускает альбомы и организует концерты. Рожденная в браке с Зарубиной дочь Кира так и не стала для певца родной. Она удочерена концертным директором матери Владимиром Евдокимовым, который стал мужем Зарубиной после ее развода с Малининым.

Отец и дочь встретились через 12 лет, а родство пришлось доказывать с помощью теста ДНК. Несмотря на положительный результат, общение не наладилось, а в 2020 году Кира Евдокимова подала на отца в суд. Она требовала включить ее в список наследников или выплатить 15 млн компенсации.

Сейчас девушке 37 лет, она живет в США и выходит замуж за американского бизнесмена.

Устинья и Фрол Малинины – младшие дети артиста. Девушка учится в Лондоне и занимается вокалом. Сейчас она помолвлена и готовится к свадьбе с британским женихом. Фрол закончил училище при Академии художеств в Мюнхене и учится на режиссера.

Ранее мы писали, что дочь Зарубиной вошла в топ по уникальности цвета глаз.