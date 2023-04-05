«5 процентов от всего населения»: дочь Зарубиной вошла в ТОП по уникальности цвета глаз

Кира Евдокимова – родная дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной.

Пара состояла в браке недолго, девочке не исполнилось и года, когда семья распалась. Киру растил в Соединенных Штатах второй супруг актрисы Владимир Евдокимов.

Несмотря на то что Кира большую часть жизни провела в США, в России она стала популярна благодаря передачам «Пусть говорят» и «Секрет на миллион».

Недавно звездная мама вложила в Сеть две новых фотографии 37-летней дочери. В худощавой молодой женщине с длинными оранжевыми волосами, светлой кожей лица и колечком в носу, трудно узнать бывшую телеведущую.

Мать от нового имиджа дочери в восторге: «Солнце мое! Глаза - это зеркало души и, растворяясь в них, мы видим цвет травы и даже запахи зеленой черемши. Людей с зелеными глазами всего лишь 5% от всего населения, и их становится все меньше».

Подписчики тоже оценили перемену. «Сногсшибательная красавица!», «Ну очень красивая доча, и, я так думаю, она в маму вся пошла».