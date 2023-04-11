«У них все равно что-то было»: раскрыта правда о романе Тоневой и Артемьева в «Фабрике звезд»

Реалити-шоу «Фабрика звезд» было крайне популярным в начале нулевых. Зрители с интересом наблюдали не только за становлением молодых артистов, но и за романами, что развивались за пределами сцены. На проекте были явные пары, которые даже не пытались скрывать влечение друг к другу. Среди них Тимати и Алекса. А были и те, кто предпочитал отрицать свою связь. Например, Ирина Тонева и Павел Артемьев.

Даже спустя много лет певцы из первой «Фабрики звезд» продолжают отрицать все слухи о романе. Однако продюсер Василина Михайловская, работавшая с над реалити, считает, что притяжение между молодыми людьми все-таки было. Не исключено, что они скрывали свои отношения, как и другие участники, прячась в подсобке.

«Была подсобка, куда сначала заходил один, смотрел, что камера не шевелится, и спустя какое-то время залезал в шкаф… Потом, минут через пять, в этот шкаф заходил второй. Мы это не снимали», - рассказала Михайловская в беседе с Яной Чуриковой.

Продюсер призналась, что первый сезон шоу был максимально скрытным, но романтические чувства между участниками были и тогда. Она не сомневается, пройдет еще 15 лет, и Тонева с Артемьевым все-таки сознаются во всем.

«Вот Тонева с Пашкой. Оба утверждают, что ничего не было, а для нас было! Мне кажется у них все равно что-то было», - поделилась Василина Михайловская.

Напомним, что слухи о романе артистов появились после их довольно чувственного дуэта с песней «Понимаешь». В конце выступления они даже поцеловались, хотя Павел утверждал, что на самом деле такое завершение номера – лишь результат монтажа.

Ранее продюсер «Фабрики звезд» рассказала, как удалось предотвратить интим Малинина с 16-летней Вебер.