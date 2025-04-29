«У них теплые отношения»: страдавшая алкоголизмом Татьяна Догилева не смогла разорвать связь с бывшим мужем

Звезда фильма «Покровские ворота» Татьяна Догилева не раз была на грани развода со втором мужем из-за пристрастия к алкоголю. Когда же супруги разошлись, они не смогли разорвать свою связь. Михаил Мишин поделился воспоминаниями о жизни с актрисой и рассказал об их нынешних отношениях. Об этом сообщает Экспресс газета.

Со своим будущим мужем Татьяна Догилева познакомилась на съемках кинооперетты «Вольный ветер» (1983), сценаристом которой он выступал. Ходили слухи, что ради артистки Михаил Мишин оставил семью с ребенком, но тот опроверг эти домыслы. «Всюду пишут, что она поставила ультиматум, чтобы я ушел из первой семьи, где подрастал сын. Полная чушь! Она никогда так не поступала. Я сам ушел», — заявил экс-супруг Татьяны Догилевой.

Пара поженилась в 1986 году, а через восемь лет у них родилась дочь Екатерина. Супруги не раз находились на грани разрыва из-за пристрастия Татьяны Догилевой к спиртному. Однажды на этой почве между ними даже произошел скандал, который закончился дракой. Сама актриса признавалась: к зависимости ее подтолкнули невостребованность, рак у отца, смерть матери. Однако знаменитость прошла лечение и смогла побороть алкоголизм.

После развода в 2008 году экс-супруги так и не смогли устроить личную жизнь. Однажды Татьяна Догилева призналась, что была никудышной женой, но Михаил Мишин так не считает и до сих пор с теплом отзывается об артистке.

«Если бы Татьяна была никудышной, мы бы не прожили с ней почти 20 лет. Да, она не любит заниматься хозяйством, домом, но это ничего не значит. Она — прекрасный человек, хороший друг, замечательная мать и красивая женщина. Она — один из самых близких моих друзей», — поделился сценарист.

Недавно звезда «Покровских ворот» появилась на празднике в честь дня рождения бывшего мужа в ресторане Центрального Дома литераторов в Москве. Сотрудница заведения отметила: «У них явно очень теплые отношения».

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