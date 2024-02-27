«Каждому времени — свои герои»: что происходит с карьерой Татьяны Догилевой

Татьяна Догилева — яркая, темпераментная, эксцентричная актриса, не боящаяся быть смешной или некрасивой на экране. В этом и заключается главная особенность Татьяны. Она умеет заполнять собой сценическое пространство и прекрасно владеет словом. Однако в последнее время актриса стала реже появляться на экранах ТВ. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» кинокритик Эмилия Деменцова объяснила, что происходит с карьерой Догилевой.

В начале пути у Татьяны было больше ярких ролей и знаковых проектов. Речь идет про фильмы «Восток-Запад», «Блондинка за углом» и «Доктор Лиза», за который она получила премию «Ника». Кинокритик убеждена, что Догилева еще не раз заявит о себе.

«Догилева разная, не стиснутая рамками амплуа, актриса, поэтому без сомнения, нынешняя кинотеатральная пауза – это затишье перед бурей эмоций, которые вызовет ее появление в каком-то сольном проекте. Не думаю, что актрисе не поступают предложения об участии в тех или иных проектах, уверена, что многое отвергается ею, по причине отсутствия интереса и вторичности той или иной роли, или актерской задачи. Я очень надеюсь, что найдется режиссер, который поможет Татьяне Догилевой сказать со сцены или с экрана то, что еще не сказано», — высказалась Эмилия.

По мнению Деменцовой, Татьяну не стоит причислять к рангу забытых актеров. В ее фильмографии есть множество проектов, которые навсегда вошли в золотой фонд. К тому же, как сказала Эмилия, «каждому времени — свои герои».

Кинокритик отметила, что Догилева обладает своенравным характером. Вот почему ее называют «неудобной актрисой», и многие режиссеры боятся с ней работать, зная, что она не терпит халтуры. Не смотря на это, Татьяна продолжает сниматься в кино. Чаще всего актрису можно встретить в молодежных, комедийных проектах. В 2021 году Догилева появилась в сериале «Вампиры средней полосы», который продлили на два сезона. В 2023 году она снялась в главной роли в «Волшебном участке». Татьяна смело и играючи примерила на себя образ Бабы Яги. По мнению кинокритика, Догилева органично смотрится в комедийном амплуа.

«Она не заставляет улыбаться зрителя, не клянчит эмоции шаблонными актерскими приемами, но вызывает искренние эмоции. Искренность рождает искренность. Может быть потому, что у Татьяны Анатольевны прекрасное чувство юмора и нет комплексов, она так убедительна в комедийных ролях», — резюмировала Эмилия.

Полный материал о судьбе Татьяны Догилевой и ее ролях в кино читайте здесь.