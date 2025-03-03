«У них там одно гниение»: Алле Пугачевой посоветовали «разрешать весну» сбежавшим артистам

Продюсер Леонид Дзюник высмеял уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву за то, что она «разрешила весну».

«Я вам скажу следующее, что никто уже не ждёт от Аллы Пугачевой какого-либо разрешения, чтобы весна наступила. Может быть, где Пугачева сейчас сидит со своими соратниками, наверно, там для них разрешение нужно. Им же нечего больше ждать. Все сбежавшие за бугор что-то ищут уже три года», - заявил продюсер в беседе с aif.ru.

Он отметил, что, вероятно, уехавшие из России артисты еще надеются, что «разрешение» исполнительницы хита «Мадам Брошкина» на что-то повлияет, но в России весна и без Пугачевой — это обновление и радость, оживающая природа.

«А у них там одно гниение. И на другое им рассчитывать практически невозможно. Поэтому, Алла Борисовна, ваше разрешение нам уже не нужно», — заключил Дзюник.

Ранее сообщалось, что у Аллы Пугачевой остались в России влиятельные покровители — два олигарха, с которыми певица дружит семьями. Как выяснилось, они не только спонсируют деятельность ее супруга-иноагента, но и оплачивают аренду дома в Израиле.