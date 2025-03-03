«У них там одно гниение»: Алле Пугачевой посоветовали «разрешать весну» сбежавшим артистам
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Продюсер Леонид Дзюник высмеял уехавшую из России певицу Аллу Пугачеву за то, что она «разрешила весну».
«Я вам скажу следующее, что никто уже не ждёт от Аллы Пугачевой какого-либо разрешения, чтобы весна наступила. Может быть, где Пугачева сейчас сидит со своими соратниками, наверно, там для них разрешение нужно. Им же нечего больше ждать. Все сбежавшие за бугор что-то ищут уже три года», - заявил продюсер в беседе с aif.ru.
Он отметил, что, вероятно, уехавшие из России артисты еще надеются, что «разрешение» исполнительницы хита «Мадам Брошкина» на что-то повлияет, но в России весна и без Пугачевой — это обновление и радость, оживающая природа.
«А у них там одно гниение. И на другое им рассчитывать практически невозможно. Поэтому, Алла Борисовна, ваше разрешение нам уже не нужно», — заключил Дзюник.
Ранее сообщалось, что у Аллы Пугачевой остались в России влиятельные покровители — два олигарха, с которыми певица дружит семьями. Как выяснилось, они не только спонсируют деятельность ее супруга-иноагента, но и оплачивают аренду дома в Израиле.