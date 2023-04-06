«У них там не самая лучшая жизнь»: Буланова высказалась об уехавших Пугачевой и Хаматовой

После февральских событий прошлого года многие артисты, сделавшие себе имя в России, предпочли уехать из страны и обосноваться за границей. Среди них Алла Пугачева и Чулпан Хаматова. Их решение об эмиграции приняли не все поклонники и коллеги, так как перед отъездом они позволили себе ряд скандальных высказываний о государстве и его населении. Поэтому как бы у них теперь не складывалась жизнь, вернуться им будет крайне сложно. А по утверждению Татьяны Булановой, приходится им в Израиле и Латвии действительно непросто.

Певица призналась, что никого не берется судить, так как каждый сам определяет, что для него лучше. Она уверена, что уехавших артистов порицать не стоит, потому что им и так довольно сложно сейчас начинать жизнь буквально заново. Еще вчера они были популярны и ни в чем не нуждались, а теперь их будто обнулили.

«У них там не самая лучшая жизнь. Жить в эмиграции сложно. Особенно если у тебя здесь было все: уважение, деньги, карьера… Ты был сложившимся человеком… И потом все менять-бросать – это непросто», - поделилась Буланова с изданием mk.ru.

По словам артистки, в истории, конечно, были случаи, когда за границей у звезд открывались новые горизонты, и они становились еще успешнее, чем прежде. Среди них Михаил Барышников, Рудольф Нуреев. Но они гении, танцовщики, а не певцы. С эстрадой все сложнее, так как существует языковой барьер. Да и в каждой стране существует своя музыкальная специфика.

Ранее Татьяна Буланова заявила, что собралась менять фамилию после свадьбы.