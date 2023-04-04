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17:01, 04 апреля 2023
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Татьяны Булановой больше не будет: певица сменит фамилию

54-летняя певица Татьяна Буланова ради будущего мужа отказалась от своей фамилии.

Татьяны Булановой больше не будет: певица сменит фамилию

Фото: Starface.ru

54-летняя певица Татьяна Буланова ради будущего супруга Валерия Руднева решила отказаться от своей фамилии и переоформить документы. Свадьба артистки с 35-летним возлюбленным состоится летом.

«Я решила, что возьму двойную фамилию. Буду Буланова-Руднева», - рассказала артистка изданию PROZVEZD.

Замена документов и бумажная волокита певицу не пугают. «Все так делают», - решила для себя звезда.

Свадьба Булановой состоится в Санкт-Петербурге. Певица не раскрывает место празднования – боится, что проникнут журналисты.

Пара уже определилась – «на торжестве будет человек 80», соберутся родные и близкие.

«Свадьба уже скоро», - рассекретила Буланова.

Ранее певица рассказывала, что ушла со съемок программы, узнав о «некрасивой подставе» ради рейтингов.

Источник фото:Starface.ru
Источник:PROZVEZD
Теги:
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