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Опубликовано 02 мая 2024, 09:38
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«Противные тетки»: Ирина Дубцова резко ответила хейтерам сына и его возлюбленной Тони Худяковой

Певица Дубцова назвала хейтеров сына и его возлюбленной «противными тетками».
«Противные тетки»: Ирина Дубцова резко ответила хейтерам сына и его возлюбленной Тони Худяковой

© Lomohov Anatoly / East News

Певица Ирина Дубцова резко ответила хейтерам, критикующим ее сына Артема и его новую возлюбленную Тоню Худякову. Артистка отметила, что писать плохо про ее ребенка могут только «противные тетки».

О том, что звездный наследник стал встречаться с дочерью клипмейкера Павла Худякова, стало известно совсем недавно. Молодые люди выложили совместный снимок в Сети и признались публично друг другу в чувствах. Многие положительно восприняли новый роман Артема. Однако нашлись и те, кто стал злорадствовать, что эти отношения скоро закончатся из-за юного возраста.

Негативные комментарии читают не только Тоня с Артемом, но и сама Дубцова. Певица выложила новый снимок детей в личном блоге и подписала его специально для хейтеров.

«Какие противные тетки в желтых пабликах! Покажите нам своих детей», - съязвила Ирина Дубцова.

Напомним, что артистка взяла пару вместе с собой на отдых в Малайзию, и это стало поводом для молодых людей провести больше времени вместе, так как им приходится поддерживать отношения на расстоянии. Артем живет в Москве, а Тоня в Лос-Анджелесе еще с 2021 года.

Ранее Ирина Дубцова пожаловалась на проблемы со здоровьем после швейцарской прививки.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Ирина Дубцова
звездные дети
хейтеры
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