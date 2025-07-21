«У них остаются чувства друг к другу»: что на самом деле связывает Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров и Алла Пугачева до сих пор испытывают чувства друг к другу спустя 20 лет после развода. Артисты носят особые украшения-талисманы, которые связывают их на энергетическом уровне. Об этом в разговоре с «Абзацем» заявила экстрасенс Алена Орлова.

Недавно Филипп Киркоров появился на музыкальном фестивале VK Fest в Москве и рассказал о своем эксклюзивном кристальном кулоне-обереге на шее. По словам певца, это не просто подвеска, а парный амулет, который есть только у него и у одной женщины, имя которой он раскрывать не стал, но намекнул, что речь идет об Аллы Пугачевой.

Алена Орлова отметила, что экс-супруги носят сакральные украшения после расставания из-за особой энергетической связи. Ясновидящая не исключила, что у Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой до сих пор остались чувства друг к другу.

«Парные амулеты связывают их владельцев практически на весь период, в который они их будут надевать. Когда оба человека носят талисманы, эмоциональная и энергетическая связь сохраняется. Это говорит о том, что у них друг к другу остаются чувства. Думаю, значение именно такое», — заявила Алена Орлова.

Эксперт предположила, что через талисманы пара также подпитывается энергией друг от друга.

Напомним, Филипп Киркоров и Алла Пугачева состояли в браке с 1994 по 2005 год. Певец признавался, что не разговаривает с бывшей женой уже пять лет после ссоры. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» намекал: нынешний муж певицы Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сделал все, чтобы их общение прекратилось. Несмотря на это, артист не раз поддерживал уехавшую из России в 2022 году экс-супругу и признавался ей в любви.

Ранее продюсер Игорь Сенгер раскрыл тайный план Филиппа Киркорова по возвращению Аллы Пугачевой.

*признан иноагентом на территории РФ