«Глупый Галкин* останется на задворках»: продюсер раскрыл тайный план Киркорова вернуть Пугачеву

Филипп Киркоров активно занимается ремонтом в квартире в районе Арбата в центре Москвы, где находится по соседству квартира Аллы Пугачевой. Продюсер Игорь Сенгер считает, что король поп-эстрады занялся обустройством жилища в надежде на воссоединение с бывшей супругой.

По словам Сенгера, Примадонна сможет без особых проблем вернуться в свою арбатскую квартиру. Продюсер предположил, что, если это случится, Пугачева и Киркоров объединят недвижимость и смогут вместе воспитывать детей.

Игорь считает, что, в отличие от своего мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), Пугачева далека на политике, а вот шоумену путь в Россию заказан, убежден Сенгер.

«Глупый Галкин* останется на задворках», — предположил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер уверен: пародист еще долго будет расплачиваться за слова в адрес бывших соотечественников.

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России с начала спецоперации на Украине. Сначала пара обосновалась в Израиле, а после — на Кипре. Сейчас супруги много путешествуют, в последний раз шоумен снял на видео жену, гуляющую по пляжу в Юрмале.

Напомним, исполнитель хита «Зайка моя» установил в арбатской квартире за 500 млн рублей витражи со своим лицом. Стеклянная роспись сделана в стиле игральных карт: певец изображен на ней как король, но вместо меча у него микрофон.

*(признан иноагентом на территории РФ)