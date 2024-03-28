«У них нет денег»: Моргенштерн* оплатит услуги адвоката для 40 обманутых артистов

Глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин рассказал, что рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) оплатит юридические услуги 40 артистам, которые назвали себя обманутыми российским лейблом.

Он заявил агентству URA.RU, что певец обратился к нему 27 марта.

«Есть артисты, которые считают себя обманутыми лейблом и хотят защитить свои права, но у них нет денег. Алишер готов оплатить все юридические услуги», - сообщил Жорин.

По словам адвоката, поступили сообщения от более чем 40 артистов. Все рассказывают похожую историю, как подписали контракт с продюсерским центром, им обещали «золотые горы», но на деле получалось другое.

Жорин рассказал о невыгодных для музыкантов условиях контрактов: срок действия договора составлял 7 лет, он не предусматривал одностороннего расторжения, а также обязывал артистов платить огромный штраф, если таковое случалось. Также артисты были обязаны отдавать лейблу 50% от доходов. Жорин отметил, что контракты подписывали, не вникая, только потом музыканты понимали, что «фактически находятся в рабстве».

Жорин не первый раз разбирается в ситуации с этим лейблом. В предыдущий раз у адвоката получилось помочь артистам и решить проблему в досудебном порядке.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн* перевел один миллион рублей 15-летнему школьнику, который спас более 100 людей при теракте в «Крокус Сити Холле». Несовершеннолетний подтвердил, что получил деньги.

*признан иноагентом на территории РФ