«У них была такая любовь!»: почему Ольга и Мария Шукшины перестали общаться друг с другом

Дочери легендарного советского режиссера, писателя Василия Шукшина не общаются уже около 10 лет. Несколько месяцев назад Мария и Ольга Шукшины начали судиться из-за наследства отца. Их споры плохо сказываются на здоровье матери Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая переживает на фоне сложившейся ситуации.

85-летняя Лидия Николаевна опасается, что Ольга и Мария так и не помирятся при ее жизни. При этом актриса не помнит, из-за чего поссорились дочери, которые всегда хорошо общались друг с другом.

«У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать», — призналась народная артистка РСФСР в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Вдова режиссера радуется, что прожила трудную, но хорошую жизнь, но ей так и не удалось объединить дочерей: Лидия Николаевна готова на все ради их примирения. Она сетует, что может скоро умереть — времени осталось мало.

Ольга Шукшина рассказала подробнее про ситуацию, после которой с ней перестала общаться Мария. По ее словам, в 2013 году ее сын Василий приехал из монастыря в дом, где была ее сестра с дочерью. Актриса якобы выгнала племянника и начала ему угрожать.

Она добавила, что, если бы Василий Шукшин был жив, он бы не допустил подобной ситуации и заставил всех помириться, а не позорить семью на всю страну.

Лидия Федосеева-Шукшина не теряет надежды увидеть примирение дочерей и очень надеется, что они снова будут дружить.

Ранее адвокат раскрыла суть споров дочерей Шукшина. Ольга недавно в ходе другого процесса узнала, что Лидия Николаевна в свое время уступила все интеллектуальные права на его творчество Марии. Сестра при этом не была поставлена в известность: именно это побудило ее обратиться в суд. Ольга считает, что наследие должно быть разделено поровну между детьми писателя.