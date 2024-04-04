«Не надо больше войн»: Федосеева-Шукшина надеется помирить дочерей, делящих наследство отца

Великий советский актер, писатель и режиссер Василий Шукшин был одним из самых талантливых людей в СССР. Он умер в самый разгар съемок фильма «Они сражались за Родину» на 46-м году жизни. В браке с заслуженной артисткой РФ Лидией Федосеевой-Шукшиной у него родились две дочери: Мария и Ольга. Но наследниц великого творческого деятеля не берет мир — они не могут поделить произведения отца. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник отметила, что их мать надеется на заключение между ними мирового соглашения.

Адвокат раскрыла суть споров дочерей Шукшина. Ольга недавно в ходе другого процесса узнала, что Лидия Николаевна в свое время уступила все интеллектуальные права на его творчество Марии. Сестра при этом не была поставлена в известность: именно это побудило ее обратиться в суд. Ольга считает, что наследие должно быть разделено поровну между детьми писателя.

Сама Лидия Федосеева-Шукшина не присутствовала на заседании суда. Ей стало плохо на нервной почве. Между тем, мать Ольги и Марии хочет заключить мир, примириться и устранить все разногласия во внесудебном порядке. Гражданский кодекс РФ позволяет одной стороне отказаться от иска, а другой признать требование и заключить дело миром.

«Лидия Николаевна не хочет больше участвовать в спорах. Она хочет, чтобы между дочерьми все было разделено в соответствии с ее волей, то есть поровну», — цитирует адвоката Газета.Ru.

Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что Федосеева-Шукшина также поручает Ольге сделать мемориальный музей в квартире писателя на улице Бочкарева. Но в этом деле могут возникнуть сложности, поскольку собственники квартиры — Ольга Шукшина и ее племянница Анна.

По ее словам, сестры не возражают против мирного урегулирования дела, но не делают шагов навстречу друг другу. Адвокат пояснила, что Федосеева-Шукшина может подготовить для дочерей предложение по урегулированию спора.

«Не надо больше войн, не надо больше скандалов. Не надо больше упоминать имя Василия Макаровича в таком сложном и не связанном с творчеством контексте», — просит защита Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, Ольга Шукшина подала в суд на сестру Марию в конце февраля.