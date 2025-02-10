«Пока невозможно осознать»: Никас Сафронов раскрыл подробности знакомства с Папой Римским

Художник Никас Сафронов назвал чудом встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане. Никас раскрыл подробности поездки в Рим в беседе с сайтом «Страсти».

Никас Сафронов встретился с Папой Римским в Ватикане и подарил ему картину, побывавшую в космосе. По словам художника, знакомство с Папой стало для него настоящим чудом. Когда-то Никас написал храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, в котором глава Ватикана начинал службу. И эта работа была в открытом космосе с марта по сентябрь 2022 года, сделав вокруг Земли 3000 оборотов.

«Сегодняшнюю встречу ничем иным, кроме чуда, назвать невозможно. Ровно два года назад из космоса вернулась картина, которую брал с собой Герой России Олег Артемьев. Это была серия картин, одна из которых — базилика. Она вдохновляла меня на создание серии старинных церквей, храмов, в том числе католических. Так случилось, что, придя в гости, Олег выбрал ее. Спустя время в Санкт-Петербурге прошла выставка, которую посетили 156 тысяч человек, в том числе Орнелла Мути», — рассказал Сафронов.

По словам художника, Папа Римский случайно заметил новость про его картины, отправившиеся в космос, и захотел познакомиться. Более того, он предложил Никасу сделать выставку в Ватикане.