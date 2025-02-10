«Пока невозможно осознать»: Никас Сафронов раскрыл подробности знакомства с Папой Римским
© Личный архив Никаса Сафронова
Художник Никас Сафронов назвал чудом встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане. Никас раскрыл подробности поездки в Рим в беседе с сайтом «Страсти».
Никас Сафронов встретился с Папой Римским в Ватикане и подарил ему картину, побывавшую в космосе. По словам художника, знакомство с Папой стало для него настоящим чудом. Когда-то Никас написал храм Сан-Хосе-де-Флорес в Буэнос-Айресе, в котором глава Ватикана начинал службу. И эта работа была в открытом космосе с марта по сентябрь 2022 года, сделав вокруг Земли 3000 оборотов.
«Сегодняшнюю встречу ничем иным, кроме чуда, назвать невозможно. Ровно два года назад из космоса вернулась картина, которую брал с собой Герой России Олег Артемьев. Это была серия картин, одна из которых — базилика. Она вдохновляла меня на создание серии старинных церквей, храмов, в том числе католических. Так случилось, что, придя в гости, Олег выбрал ее. Спустя время в Санкт-Петербурге прошла выставка, которую посетили 156 тысяч человек, в том числе Орнелла Мути», — рассказал Сафронов.
По словам художника, Папа Римский случайно заметил новость про его картины, отправившиеся в космос, и захотел познакомиться. Более того, он предложил Никасу сделать выставку в Ватикане.
Художник рад, что ему выпала такая возможность, и считает ее «уникальным шансом».
«Как-то Папа случайно заметил новость, что мои картины отправились в космос. Он увидел базилику, в которой начинал службу. Папа растрогался и пожелал познакомиться со мной, и сегодня встреча состоялась. Я не мог отказаться от такой возможности. Я ему подарил не только эту картину, но и его портрет. Он был очень тронут. Конечно, картина, встреча, впечатления — невероятно. Пока невозможно осознать, что такое встречаться с человеком, от которого зависела политика стран. Уникальный шанс», — резюмировал Сафронов.
Ранее Никас Сафронов дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о дружбе с Моникой Беллуччи, самом необычном заказе и любовной драме. Полный материал читайте здесь.