У Нетребко в 10 раз упали гонорары и отменили концерты за границей за связь с РФ

Оперная певица Анна Нетребко больше года назад перебралась за границу и начала давать концерты только для зарубежной публики. Такое решение артистка приняла, чтобы не лишиться поддержки иностранных театров, однако все оказалось не так просто. Из-за связи с Россией ее перестали жаловать концертные площадки, поэтому у нее серьезно пострадали гонорары и выступления.

Лишаться работы Анна уже начала довольно давно. У нее один за другим переносятся, а затем отменяются концерты. Последний отказались организовывать в Эстонии. Напомним, что он должен был состояться в ноябре, и зрители, кроме Нетребко, могли послушать и ее супруга Юсифа Эйвазова. Однако недавно на сайте немецкой компании BA Management GmbH в Alexela Concert Hall появилась информация о возврате денежных средств всем людям, что купили билеты.

К слову, выступления певицы отменили до этого также и в Чехии. Запланированное на 16 октября шоу было принято решение не проводить из-за «негативного отношения со стороны пражских политических кругов, а также напряженной атмосферы вокруг исполнительницы». Об этом сообщает News.ru.

Кроме того, Анне отказали и на острове Тайвань, и в США. И все по одной причине – недовольство публики связью артистки с Россией. Но даже те концерты, что Нетребко все-таки удается давать, не приносят ей прежней прибыли. Дело в том, что, по данным kp.ru, ее гонорары сократились в 10 раз. Если раньше она зарабатывала 200–300 тысяч евро, то теперь 20–30 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Анна Нетребко начала требовать компенсацию в 360 тысяч долларов за отмененные концерты.