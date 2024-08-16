«У некоторых и двух рублей нет»: Сергей Маковецкий не стал сочувствовать обманутой мошенниками Ларисе Долиной

Народный артист России Сергей Маковецкий заявил, что в ситуации с певицей Ларисой Долиной, ставшей жертвой мошенников, много неизвестного. По его мнению, в мире существуют намного более серьезные проблемы, чем потеря денег знаменитостями.

«В ситуации с Ларисой Александровной много неизвестного. Эта тема неинтересная абсолютно. У нас люди живут сами знаете как. У некоторых и двух рублей нет, а тут история про большие деньги. У кого-то ситуация на грани выживания, а здесь кто-то «потерял» 100 миллионов», – возмутился Маковецкий в беседе с Абзацем.

Он подчеркнул, что артисты в принципе часто попадают в подобные неприятные ситуации, поэтому в произошедшем нет ничего интересного.

Как напомнил Маковецкий, недавно он и сам чуть не стал жертвой телефонных мошенников, которые предложили ему исправить статью о себе в «Википедии». В ответ актер разыграл шарлатанов.

Напомним, Ларису Долину развели телефонные мошенники по стандартной схеме. Она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и часть денег перевела на «безопасный счет», а остальное передала наличными женщине-курьеру. 13 августа в квартиру пытались проникнуть новые владельцы, после чего о произошедшем стало известно в СМИ. Кроме того, у артистки обманом выманили еще около 70 миллионов рублей.

Ранее также сообщалось, что отдавшая мошенникам около 200 миллионов рублей Долина стала объектом насмешек в Сети. Вместо сочувствия пользователи активно создают юмористические мемы с артисткой.