«Чай не последнее»: обманутая мошенниками Лариса Долина стала объектом насмешек в Сети

Отдавшая телефонным мошенникам около 200 миллионов рублей певица Лариса Долина стала объектом насмешек в Сети. Вместо сочувствия пользователи активно создают юмористические мемы с артисткой.

В частности, особое внимание привлекла пятикомнатная квартира певицы в центре Москвы, деньги от продажи которой она передала мошенникам. В СМИ появились фотографии недвижимости, дизайн которой показался россиянам весьма неоднозначным.

Как пишет mk.ru, квартира, рыночная стоимость которой составляет порядка 150 миллионов рублей, могла достаться Долиной абсолютно бесплатно в качестве признания ее достижений на эстраде. При этом официального подтверждения этой информации нет. На фоне распространившихся слухов, россияне перестали сочувствовать попавшей в беду Долиной.

«Чай не последнее, на улицу не выгонят», - негодуют пользователи Сети, комментируя произошедшее с певицей.

Напомним, Ларису Долину развели телефонные мошенники по стандартной схеме. Она продала свою квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и часть денег перевела на «безопасный счет», а остальное передала наличными женщине-курьеру. 13 августа в квартиру пытались проникнуть новые владельцы, после чего об обмане стало известно в СМИ. Кроме того, у артистки обманом выманили еще около 70 миллионов рублей.

Ранее адвокат Сергей Жорин допустил, что Лариса Долина может лишиться и квартиры, и денег. По его словам, полиции предстоит установить, действовали ли покупатели в одной связке с мошенниками. Если нет, то покупатели будут признаны добросовестными приобретателями и квартира останется у них.