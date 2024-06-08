«У него все получится без моей поддержки»: Филипп Киркоров шокировал зрителей шоу «Сокровища императора»

Певец Филипп Киркоров отказался поддержать рэп-исполнителя и блогера Давида Манукяна, более известного как Дава, в финале шоу «Сокровища императора» на ТНТ. По мнению артиста, у блогера все получится и без его помощи.

Исполнитель хита «Просто подари» в числе других выбывших участников получил право проголосовать за пару игроков, чтобы помочь ей в итоговом раунде. Однако Филипп Киркоров принял решение, которое удивило телезрителей. Певец отметил, что не видит смысла отдавать свой голос Давиду Манукяну, и вместе с другим бывшим участником проекта, актером Вольфгангом Черни, отдал голос за другую пару.

«Я уверен, что у него все получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом решили поддержать пару, которая удивила всех, и меня в первую очередь», — заявил Филипп Киркоров.

По результатам последнего вышедшего выпуска в финале шоу «Сокровища императора» оказались Мария Миногарова и Парур Хачатуров, Евгений Ершов и Елена Путылина, а также Давид Манукян и Арман Давтян. Соревнование между финалистами начнется с испытания на ловкость и баланс.

В финале проекта в Китай прибудут ранее выбывшие игроки, среди которых будет и Филипп Киркоров, выберут пару участников и помогут ей в итоговом раунде.

«Сокровища императора» — новое масштабное реалити-шоу ТНТ, в котором знаменитости проходят интересные и сложные испытания в паре с теми, кого сами выбрали для участия в проекте, ради приза в миллион юаней (13 млн рублей). В рамках нового проекта пары участников отправились в Большое Китайское Приключение, где на скорость выполняют разнообразные задания.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров раскритиковал международный музыкальный конкурс «Евровидение» и заявил, что вместо него лучше смотреть шоу «Голос».