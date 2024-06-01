«Мы вышли из этого праздника жизни»: Филипп Киркоров раскритиковал популярное европейское шоу

Певец Филипп Киркоров признался, что принципиально проигнорировал международный музыкальный конкурс «Евровидение» и рекомендовал вместо него смотреть шоу «Голос» на Первом канале».

«Для меня этот конкурс закончился после того, когда мы вышли из этого праздника жизни», - сказал Филипп в беседе с Kp.ru.

При этом он признал, что «Евровидение» - самое большое зрелищное мероприятие, но оно потеряло всякий смысл после того, когда организаторы смешали музыку и политику, исключив Россию и Белоруссию из списка участников.

В частности, Киркоров напомнил о финале конкурса в 2016 году, когда объективно для всех победил Сергей Лазарев, но победу отдали участнице с Украины с политической песней.

«Уже тогда было все понятно с ними. А когда уже это столь явно стало, так это все бесцеремонно и безнаказанно, то мне уже принципиально не хотелось смотреть этот конкурс. Будем лучше смотреть наше шоу «Голос»,- заключил Филипп.

Ранее Филипп Киркоров представил совместную песню с Олегом Майами под названием «Стирай». Композиция построена на воспоминаниях героя, которые он хочет забыть. В ходе презентации трека поп-король признался, что всегда все делает сам и сравнил себя с американской певицей Мадонной.