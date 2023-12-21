«У него все хорошо»: Филипп Киркоров рассказал, где находится Валерий Леонтьев

Известный певец Филипп Киркоров раскрыл подробности местонахождения своего коллеги по сцене Валерия Леонтьева. Его слова приводит издание mk.ru.

«У него все хорошо: можете не беспокоиться. Он находится дома», - заявил Киркоров.

Музыкант отметил, что его коллега в настоящий момент «отдыхает и по праву наслаждается жизнью». Киркоров добавил, что по-доброму завидует Леонтьеву, поскольку тот теперь имеет возможность уделять время близким.

Кроме того, исполнитель хита «Цвет настроения синий» признался, что в начале творческой карьеры он восхищался Леонтьевым и всячески пытался подражать ему. Певец подчеркнул, что в тот период жизни не мог даже предположить, что в будущем они с Валерием смогут стать настоящими друзьями и активно общаться.

Ранее Филипп Киркоров сравнил свою гардеробную с «маленьким филиалом ЦУМа». По словам музыканта, его гардероб занимает площадь около 1 тыс. кв. м.