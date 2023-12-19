Певец Филипп Киркоров сравнил свою гардеробную с «маленьким филиалом ЦУМа», об этом сообщает aif.ru.

Музыкант признался в беседе с Эльдаром Джараховым о том, что его гардероб занимает площадь около 1 тыс. кв. м. Это пространство он сравнил с «маленьким филиалом ЦУМа».

Киркоров признался, что в его гардеробе хранится более 4 тысяч пар обуви. По словам музыканта, это гораздо меньше, чем у певицы из Канады Селин Дион.

При этом Филипп Киркоров пригласил в гости Джарахова, пообещав подарить ему одну из своих вещей.

«Ты у меня в гостях не был, но я тебе еще прошлый раз предлагал заехать, посмотреть что-то для себя», — рассказал он.

Напомним, Филипп Киркоров несколько раз показывал журналистам свой роскошный гардероб. Так, музыкант подарил Ксении Собчак, которая брала у него интервью, футболку из своего гардероба.

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