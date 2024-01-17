«У него в руках был телефон»: Волочкова назвала имя мужчины, который мог выложить видео с Джигурдой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала историю появления видео с актером Никитой Джигурдой. Также знаменитость озвучила имя мужчины, который мог слить ролик.

Подробности приводит сайт mk.ru.

По словам Волочковой, видео было сделано «год назад или больше». Вместе с Джигурдой они вернулись после ее шоу, в котором актер пел и играл главную роль. Артисты выпили просекко и устроили танцы. Балерина подчеркнула, что была дома, а не на сцене и не в клубе.

«Я-то не была удивлена таким танцам - там, где Никита Джигурда, всегда хайп и эпатаж», - говорит Волочкова.

Балерина удивлена, кому потребовалось ее столкнуть лбами с Джигурдой.

«Это видео было снято бывшим директором Никиты Женей, у него в руках был телефон. Я не знаю, кто слил. Для меня самой это большой вопрос, может, и Женя», - раскрыла она личность оператора.

Балерина не давала разрешения на публикацию и заявила, что ее «просто подавили». Волочкова недоумевает, почему из нее хотят сделать «козла отпущения».

«За что? - За то, что потанцевала в своем доме с Джигурдой?» - задалась вопросом звезда.

Что касается общения с Джигурдой, то балерина признает: она не разобралась в ситуации. Балерина понимает, что ни ей, ни актеру «не было на руку выкладывать видео», так как это «репутационный удар» для обоих.

Волочкова подчеркнула: видео сняли для домашнего пользования, а не чтобы сливать в Сеть.

Ранее сообщалось, что Волочкова вернулась с Мальдив после публикации видео. В аэропорту она первым делом оскорбила журналистов.