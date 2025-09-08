Певец Соколовский рассказал, что его дочь от Дакоты улетает учиться в США

Певец Влад Соколовский в соцсетях рассказал подписчикам о предстоящей длительной разлуке с дочерью Мией от Риты Дакоты. Девочка отправляется на учебу в США вместе с матерью и отчимом.

Артист опубликовал эмоциональный пост, в котором объяснил, что специально прилетел в Тбилиси, где ребенок гостит у родственников, чтобы провести с ней время перед отъездом.

«У нас появилась возможность еще раз увидеться перед ее длительной поездкой с мамой в США. Там Мия будет учиться. Несколько дней только для нас! Смех, объятия, прогулки и бесконечные разговоры, которые так важны в нашей с ней маленькой вселенной», — написал он.

Соколовский также поделился философскими размышлениями о ценности времени и связи с дочерью.

«Каждая разлука делает встречу в десятки раз ценнее. Ты понимаешь, что время — это главный подарок, который мы можем подарить друг другу. Да, выходит редко, увы, но главное, что все-равно получается и мы к этому стремимся. Связь отца и дочери — это нить, которую не разорвет ни расстояние, ни время», – добавил певец.

Напомним, что Рита Дакота и Влад Соколовский развелись в 2018 году по причине его измен. Певица неоднократно заявляла, что ради общей дочери пыталась сохранить с экс-супругом нормальные отношения и даже сумела его простить. По ее словам, периоды теплого общения сменялись периодами разлада, однако в последнее время Дакота полностью прекратила контактировать с Соколовским.

Сейчас Влад Соколовский женат на Ангелине Сурковой, у пары есть сын Дэвид. Рита Дакота состоит в браке с клипмейкером Федором Белогаем.

