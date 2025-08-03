«У него случилась травма»: 80-летнему Юрию Антонову потребовалась помощь врачей

Певец Юрий Антонов повредил ногу. В результате 80-летний исполнитель хита «Крыша дома» не смог посетить премию «Триумф» и вынужден был обратиться к медикам. Об этом рассказал друг музыканта Владимир Ильичев.

«К сожалению, вчера так получилось, что у него случилась травма, не смог он сегодня приехать. Вчера у него заболела нога. Он подвернул ее вчера неаккуратно. У него там идет ремонт сейчас, помещения ремонтируют. Пошел по лестнице, подвернул. Врачей ему вызвали. Я думаю, обойдется все», — сказал Ильичев в беседе с StarHit.

Известно, что Антонов давно страдает от болей в суставах и часто выходит в свет, опираясь на трость. Он перенес операцию в Австрии по замене сустава, но столкнулся с осложнениями и продолжил лечение в России.

Ранее Юрий Антонов прокомментировал сообщения о блокировке Федеральной налоговой службой банковских счетов. Он назвал данную информацию враньем и заявил, что у каждого человека много врагов.