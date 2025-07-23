«Много врагов»: Юрий Антонов объяснил ситуацию с блокировкой счетов

Композитор Юрий Антонов прокомментировал сообщения о блокировке Федеральной налоговой службой банковских счетов. Он назвал данную информацию враньем и заявил, что у каждого человека много врагов.

«Это брехня чистой воды. Откуда журналисты взяли подобную информацию, я понятия не имею. Увы, много врагов вообще у каждого человека. Уверяю, что у меня все в порядке, счета не заблокированы», - сказал народный артист России сайту mk.ru.

По словам певца, у него есть только один счет. Также Антонов отметил, что задержка по выплате возникла из-за проблем с приложением.

«Кто-то воспользовался этим, и начал муссировать», - полагает музыкант.

Артист не смог вовремя оплатить налоги как юридическое лицо из-за отсутствия приложения на телефоне. В понедельник его установили, теперь все оплачено.

Ранее Антонов заявил, что помог Александру Лукашенко стать президентом. Артист признался, что «немного поспособствовал» этому.