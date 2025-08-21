«У него сложный характер»: Алена Кравец раскрыла, почему Никита Пресняков на самом деле разводится

Одной из причин развода певца Никиты Преснякова и Алены Красновой является его сложный характер. Такое мнение высказала светская львица Алена Кравец.

Она изначально не верила в семью Никиты и Алены. Кравец отметила, что у Преснякова «не было примера долгого брака у родственников»: бабушка Алла Пугачева была замужем пять раз, а мать – Кристина Орбакайте – дважды состояла в гражданском союзе и один официально.

«К тому же, у него сложный характер. Денег там достаточно. Недостаточно же — внимания и любви супругов друг к другу», - сказала Кравец.

Также светская львица считает, что Красновой «надоело» быть «женой внука Пугачевой» или «женой сына Орбакайте». Еще одной причиной для расставания, считает она, могло стать отсутствие ребенка

«Никита весь в музыке, в творчестве, а Алена мечтала о полноценной семье с малышом», - сказала Кравец изданию Teleprogramma.org.

Краснова объявила о разводе с Пресняковым в соцсетях и написала, что они с Никитой по-разному видят семью. Девушка призналась: решение далось обоим нелегко. Адвокат Сергей Жорин говорил, что супруги не будут делить имущество, подаренное внуку Пугачевой и Алена сможет претендовать только на совместно нажитое в восьмилетнем браке.